Подозреваемый в похищении произведения анонимного художника заявил, что кражу ему заказал сам автор граффити, захотевший его «вернуть».
По данным источников, знакомым с ходом расследования преступления, совершённого 1 сентября 2019 года в Париже, пока эта версия является основной. В связи с этим адвокат подозреваемого Антуан Вэ собирается подать ходатайство о прекращении преследования его подзащитного, так как «владелец не может украсть у себя самого»,
Работа представляет собой фрагмент билборда с изображением крысы, сжимающей в лапах канцелярский нож.
Как писал NEWS.ru ранее, анонимный уличный художник Бэнкси заявил, что рад тому, что его последняя работа была испорчена вандалами. Об этом он написал в своём Instagram. Свои слова художник объяснил тем, что результат его работы оказался хуже, чем эскизы.
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