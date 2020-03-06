https://static.news.ru/photo/d3d2005c-5f34-11ea-88a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: franceinfo_cult/twitter.com

Подозреваемый в похищении произведения анонимного художника заявил, что кражу ему заказал сам автор граффити, захотевший его «вернуть».

По данным источников, знакомым с ходом расследования преступления, совершённого 1 сентября 2019 года в Париже, пока эта версия является основной. В связи с этим адвокат подозреваемого Антуан Вэ собирается подать ходатайство о прекращении преследования его подзащитного, так как «владелец не может украсть у себя самого», передаёт Parisien.

Работа представляет собой фрагмент билборда с изображением крысы, сжимающей в лапах канцелярский нож.

Как писал NEWS.ru ранее, анонимный уличный художник Бэнкси заявил, что рад тому, что его последняя работа была испорчена вандалами. Об этом он написал в своём Instagram. Свои слова художник объяснил тем, что результат его работы оказался хуже, чем эскизы.