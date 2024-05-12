Пара Римский сделал заявление об обмене пленными между РФ и Украиной Папа Римский обратился к Украине и России с призывом обменяться пленными

Ватикан призывает к обмену пленными между Россией и Украиной и готов всячески способствовать этому процессу, заявил Папа Римский Франциск. Понтифик также призвал к молитве за мир на Украине, в Палестине, Израиле и поздравил всех с Днем матери передает ТАСС.

Повторяю свой призыв к обмену всеми пленными между Россией и Украиной, заверяя в готовности Святого престола способствовать всем усилиям и шагам в этом направлении, особенно в отношении раненых и больных, — сказал он.

Ранее Папа Римский Франциск обратился к Украине со словами о том, что сторона, проигрывающая в конфликте, должна найти в себе мужество и согласиться пойти на переговоры. Однако в ответ на это сторонники Киева обвинили понтифика в работе на Россию» и осыпали оскорблениями. Аппарат президента Украины воздержался от комментариев.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt заявила, что Россия продемонстрировала свою готовность начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Она напомнила об обмене пленными на регулярной основе и отметила результаты обмена позициями в Стамбуле. По ее словам, некоторые страны отказались от снабжения Киева оружием, осознав, что это лишь затягивает боевые действия.