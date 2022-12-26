Пара из Швеции нашла способ, как избавиться от песни Wham! - Last Christmas Пара из Швеции хочет выкупить права на песню Last Christmas, чтобы запретить ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пара из Швеции Томас и Ханна Мазетти намерены выкупить права на песню группы Wham! — Last Christmas, чтобы больше никогда ее не слышать, пишет New York Post. Для этого семье Мазетти необходимо накопить $15 млн. По их словам, они ненавидят эту песню, из-за того, что ее включают по «пять тысяч раз в день».

Ханна Мазетти рассказал, что она возненавидела эту песню, когда работала в кофейне 13 лет назад. По ее словам, владелец заведения пытался создать атмосферу праздника, включая эту композицию десятки раз подряд.

Пара указала, что у них нет никакой неприязни к группе Wham!, они ненавидят только эту песню.

Мы не ненавидим Wham!, но мы ненавидим эту песню. Потому что все ее включают по 5000 раз за день. Мы поняли, что должны с этим что-то сделать, чтобы поддержать людей, которые страдают так же, как мы, — сказала семья Мазетти.

Правами на Last Christmas владеет компания Warner Chappell Music UK, их стоимость оценивается в $15 млн. Пока супругам удалось собрать только $62 тысячи, однако они твердо намерены добиться своей цели и даже организовали сбор средств — их поддержали 327 человек.

Ранее экс-премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство выкупило право на флаг аборигенов страны за $14 млн. С тех пор его можно свободно использовать, как и национальный флаг, пояснил министр.