Пара из Одессы напала на сотрудников военкомата и попала на видео

Фото: t.me/UA_National_Police

В Одессе супружеская пара напала на сотрудников местного территориального центра комплектации (ТЦК), сообщает Telegram-канал «Политика страны». На кадрах с места происшествия видно, как женщина попыталась ударить военкома, но тот увернулся. После этого между участниками конфликта завязалась драка.

Мужчина, который пытался скрыться от сотрудников ТЦК, взял в руки камень, но получил от военкомов перцовым газом из баллончика в лицо. Затем военные скрутили его, ударили несколько раз и увели в неизвестном направлении. Его спутница в конфликт больше не вмешивалась.

Ранее в Сети распространилось видео убийства сотрудника военкомата призывником на Украине. Двое военкомов пытались проникнуть в квартиру, чтобы мобилизовать мужчину, однако тот выстрелил в одного из них в упор из огнестрельного оружия. Военкор Дмитрий Стешин, комментируя убийство военкома, подчеркнул, что подобный инцидент произошел в стране впервые. Однако аналогичных происшествий может стать больше, считает Стешин.

В январе между главой Роменской военной администрации Денисом Ващенко и мэром города Олегом Стогнием произошла драка. Потасовке предшествовал спор мэра с жителями по поводу мемориала погибшим военным на Аллее Славы, которые хотели украсить место вазонами с цветами.