«Пара человек были в нижнем белье»: россиянка о землетрясении в Турции Безлюдная улица в Турции оказалась заполненной людьми во время землетрясения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Безлюдная улица Тарлабаши в Стамбуле оказалась заполненной людьми во время землетрясения, рассказала NEWS.ru российская туристка. По словам очевидицы, некоторые люди выбегали из домов в нижнем белье.

Мы были с мужем в гостинице на улице Тарлабаши. Сначала показалось, что кто-то бегает сверху, очень сильно топчет, для нас это было первое землетрясение, а потом дом начал ходить из стороны в сторону. Ощутимо, но не слишком сильно. Выглянув на улицу, я увидела, что улица полностью заполнена людьми, хотя она обычно полупустая, и пара человек были в нижнем белье, — сказала туристка.

Она добавила, что успела одеться, взять документы и выйти на улицу. Там, по словам женщины, ей пришлось провести около 20 минут. Сейчас, уточнила россиянка, все спокойно, но людей на улице намного больше, чем обычно.

У нас апартаменты, наш арендодатель сказал, что такое впервые, и комментариев от него больше не было. Никаких оповещений не было, хотя у меня туристическая «симка». У мужа через полчаса после толчков пришло оповещение от Android на телефоне, хотя у него русская «симка», — добавила туристка.

Ранее стало известно, что в Стамбуле было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,2. Инцидент произошел около 12:50 по московскому времени. Эпицентр располагался на глубине 6,92 километра под землей. Толчки были зафиксированы в ряде районов Стамбула и Бурсы.