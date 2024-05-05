Папу Римского пригласили на мирную конференцию по Украине Президент Швейцарии пригласила папу Римского на мирную конференцию по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд пригласила папу римского Франциска принять участие в июньской мирной конференции по Украине, об этом глава республики заявила швейцарскому изданию Blick. Мирная конференция пройдет 15-16 июня близ города Люцерн, на встречу приглашены порядка 160 государства.

Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию, — сказала Амхерд.

Ранее депутат Госдумы политолог Олег Матвейчев заявил, что мирный саммит, который пройдет в Швейцарии без участия России, можно назвать очередным шоу. Он отметил, что конференция по украинской «формуле мира» — это эпизод в информационной войне, которым Запад хочет возместить поражения на поле боя.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о тройной пользе от швейцарской мирной конференции для России. По его словам, она покажет крах мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Медведев высказал мнение, что украинский лидер должен лично посетить мероприятие. Также конференция позволит ВС РФ продолжить «зачистку малороссийской территории от неонацистов» и «вести скрупулезную работу» по «развалу политического режима Украины», считает Медведев.