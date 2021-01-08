Папа римский выразил сожаления жителям США после беспорядков в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/7d547bba-533f-11eb-a196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vatican Pool/Cpp/Global Look Press

Папа римский Франциск высказал слова поддержки американскому народу после беспорядков с человеческими жертвами на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Выражаю свою близость американскому народу, потрясённому нападением на конгресс, и молюсь о жертвах этого акта. Насилие всегда ведёт к саморазрушению. Взываю к властям и всему населению проявить ответственность во имя примирения, — приводит ТАСС выдержку из традиционной воскресной проповеди понтифика.

Накануне он заявлял, что потрясён событиями в Вашингтоне.

6 января в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.

По итогам заседания конгресс признал кандидата от демократов Джо Байдена победителем на президентских выборах, его инаугурация состоится 20 января.

Как писал NEWS.ru, журналист The New York Times Эндрю Хиггинс сообщил, что у событий на востоке Украины, которые переросли в вооружённый конфликт в 2014 году, и у беспорядков на территории Вашингтона есть несколько общих черт.