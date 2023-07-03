Папа римский возмутился акцией сожжения Корана в Швеции

Фото: Vatican Media/cpp/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана в Швеции. В интервью газете Al Ittihad он заявил, что такие акции нельзя оправдывать свободой слова. Понтифик добавил, что подобные действия вызывают у него «злость и отвращение».

Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других, — заявил он.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день Курбан-байрама у мечети шведской столицы. Местная полиция разрешила ее проведение, сославшись на постановление суда, который отменил введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Акция в Стокгольме послужила поводом для протестов в Ираке. Местные жители, возмущенные сожжением Корана, ворвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки главы дипмиссии.