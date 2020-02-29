Папа римский Франциск продолжает испытывать недомогание, характер которого не раскрывается Ватиканом. Понтифик третий день подряд отменяет публичные встречи и мероприятия.
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Как ранее писал NEWS.ru, во время одного из последних появлений папы на публике было заметно, что епископы старались воздержаться от близкого контакта с ним. Они приветствовали понитифика на расстоянии и не стали целовать его кольцо, нарушив такими образом традиционный ритуал. Ранее очевидцы отмечали насморк и кашель у Франциска во время мессы.
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