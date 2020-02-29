https://static.news.ru/photo/c0be8cda-5aeb-11ea-abbf-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Giuseppe Ciccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск продолжает испытывать недомогание, характер которого не раскрывается Ватиканом. Понтифик третий день подряд отменяет публичные встречи и мероприятия.

Как сообщает Associated Press, Франциск продолжает заниматься работой в своей резиденции и там же встречается с людьми лично. За семь лет своего понтификата действующий папа ни разу не пропускал так много официальных мероприятий из-за болезни.

Как ранее писал NEWS.ru, во время одного из последних появлений папы на публике было заметно, что епископы старались воздержаться от близкого контакта с ним. Они приветствовали понитифика на расстоянии и не стали целовать его кольцо, нарушив такими образом традиционный ритуал. Ранее очевидцы отмечали насморк и кашель у Франциска во время мессы.