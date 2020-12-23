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Папа римский сдал тест на коронавирус

20:46, 23 декабря 2020
Папа Римский Франциск Папа Римский Франциск Фото: Massimiliano Migliorato/Cpp/Global Look Press

Понтифик католической церкви Франциск прошёл тестирование на COVID-19 до аудиенции с участием членов Римской курии. Об этом рассказали источники в Ватикане. 

Такие меры были приняты после того, как коронавирус подтвердился у двоих кардиналов. Ими оказались 57-летний глава Службы папских милостыней Конрад Краевский и 78-летний губернатор государства Ватикан Джузеппе Бертелло, сообщили инсайдеры ANSA. 

Об их заражении стало известно журналистам лишь во вторник, 22 декабря. При этом официальных подтверждений от Ватикана о тестировании на коронавирус 84-летнего папы Франциска нет. 

Случаи заражения COVID-19 выявлялись в Ватикане и до этого, в том числе среди швейцарских гвардейцев. Аудиенции понтифика проходят в режиме онлайн. Также пройдут и рождественские проповеди и службы, так как власти Италии ввели локдаун с 24 декабря. 

Ранее папе римскому Франциску понравился снимок девушки по имени Марго Фокс в откровенном купальнике. Он поставил лайк под фотографией модели в Instagram. После того как об этом стало известно, девушка закрыла свою страницу, но подтвердила, что это действительно её публикация, сообщал NEWS.ru. 

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