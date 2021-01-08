Папа римский считает «этическим долгом» каждого сделать прививку от COVID

https://static.news.ru/photo/89bde93c-5299-11eb-b7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

84-летний глава Римско-католической церкви Франциск считает, что «с этической точки зрения» привиться от коронавирусной инфекции необходимо всем.

Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей, — заявил папа римский в интервью телеканалу Mediaset.

Он напомнил, что воспользовался тем, что кампания по вакцинации начнётся в Ватикане на следующей неделе, и уже записался на прививку.

Ранее понтифик осудил людей, которые уехали за границу в новогодние праздники, чтобы избежать жёстких ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Франциск подчеркнул, что уехавшие не думали о тех, кто остался дома, например, по причине болезни. Папа римский отметил, что ему неизвестно, что для человечества готовит 2021 год, но людям следует приложить чуть больше усилий, чтобы заботиться друг о друге.

В настоящее время в Италии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 2 237 890 человек, излечились 1 589 590 человек.

Как писал NEWS.ru, итальянские власти надеются привить от коронавирусной инфекции большую часть населения к осени следующего года. Вакцинирование будет добровольным и бесплатным.