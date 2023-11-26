Папа римский рассказал о своем заболевании Папа римский сообщил, что у него воспаление легких

Папа римский Франциск сообщил, что у него воспаление легких, передает РИА Новости. Служба печати Святого престола сообщала, что понтифик произнесет воскресную проповедь из резиденции через трансляцию и не появится в окне Апостольского дворца.

Утром 26 ноября пресс-служба Ватикана объявила о том, что все запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменяются «из-за легкого гриппозного состояния». Позднее главе католической церкви провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений.

В сентябре глава Ватикана предположил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, который посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.

До этого глава офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил понтивика в «пророссийской позиции» и заявил, что Киев не получит от понтифика «справедливой оценки» происходящего. По его словам, Украина исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране.