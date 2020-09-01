Папа-иезуит Франциск призвал вынести урок скромности из карантина

https://static.news.ru/photo/b3dc082c-ec62-11ea-83ac-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск заявил, что пандемия коронавируса позволила извлечь современным людям урок «более скромного стиля жизни».

Об этом он сказал в своём послании по поводу Всемирного дня молитвы о защите творения. По его словам, благодаря пандемии люди научились жить по-новому.

Нынешняя пандемия научила нас более простой и скромной жизни, этот кризис в определённой степени дал нам возможность жить по-другому, — заявил понтифик.

По словам главы Римско-католической церкви, за время самоизоляции Земля начала восстанавливаться, в частности воздух стал чище, «воды более прозрачны», а животные стали возвращаться «туда, где давно исчезли». Он призвал на фоне этого «положить конец разрушительной практике эксплуатации» природных ресурсов, передаёт ТАСС.

Необходимо истребить вредные аспекты нашей экономики и принять только благоприятные и плодотворные модели развития, торговли, производства, транспорта, — отметил папа римский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что папа римский Франциск в очередной раз призвал мировое сообщество списать долги наиболее бедным странам мира, серьёзно пострадавшим от коронавируса.