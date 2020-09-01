Папа-иезуит Франциск призвал вынести урок скромности из карантина

Папа римский Франциск заявил, что пандемия коронавируса позволила извлечь современным людям урок «более скромного стиля жизни».
Об этом он сказал в своём послании по поводу Всемирного дня молитвы о защите творения. По его словам, благодаря пандемии люди научились жить по-новому.
Нынешняя пандемия научила нас более простой и скромной жизни, этот кризис в определённой степени дал нам возможность жить по-другому, — заявил понтифик.
По словам главы Римско-католической церкви, за время самоизоляции Земля начала восстанавливаться, в частности воздух стал чище, «воды более прозрачны», а животные стали возвращаться «туда, где давно исчезли». Он призвал на фоне этого «положить конец разрушительной практике эксплуатации» природных ресурсов,
Необходимо истребить вредные аспекты нашей экономики и принять только благоприятные и плодотворные модели развития, торговли, производства, транспорта, — отметил папа римский.
Ранее NEWS.ru писал о том, что папа римский Франциск в очередной раз призвал мировое сообщество списать долги наиболее бедным странам мира, серьёзно пострадавшим от коронавируса.
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