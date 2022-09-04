Папа римский расформировал Суверенный совет Мальтийского ордена

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Папа римский Франциск

Ватикан распустил Суверенный совет Мальтийского ордена, который исполнял функции правительства, сообщает Reuters со ссылкой на решение папы римского Франциска. Назначен временный состав руководства ордена. С 4 сентября в силу вступают новые конституция и кодекс Мальтийского ордена.

Папа Франциск распустил руководство Мальтийских рыцарей, всемирного католического религиозного ордена и гуманитарной группы, и сформировал временное правительство в преддверии выборов нового великого магистра, — передает агентство.

Орден был основан в Иерусалиме в XI веке и приобрел значимость после признания его в 1113 году папой римским Пасхалием II. Изначально задачей ордена было оказание помощи больным и нуждающимся. В 1834 году его постоянная штаб-квартира переместилась в Рим.

В ХVIII веке после захвата Мальты Наполеоном и изгнания рыцарей ордена с ее территории российский император Павел I согласился принять титул великого магистра и приютил мальтийцев в России. Впоследствии папа римский не утвердил такое назначение, поскольку во главе ордена должен стоять только католик.

Как писал NEWS.ru, предыдущий великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто умер 29 апреля в Риме на 76-м году жизни. Причиной кончины стала неизлечимая болезнь, диагностированная менее года назад.