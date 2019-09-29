https://static.news.ru/photo/7bfb608c-e2aa-11e9-a840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение острой миграционной проблемы тесно взаимосвязано с судьбой всего человечества. Такое мнение высказал папа римский Франциск. Он призвал не быть равнодушными к судьбам бедных и обездоленных людей.

По его словам, присутствие беженцев в современном обществе подталкивает к «восстановлению некоторых основных измерений нашего христианского существования и нашей человечности».

Мы не можем оставаться бесчувственными, с обезболенным сердцем перед лицом нищеты множества невинных. Мы не можем не плакать, не можем не реагировать, — цитирует РИА Новости фрагмент еженедельной проповеди понтифика в Ватикане.

Франциск также отслужил мессу на площади Святого Петра по случаю Всемирного дня мигранта и беженца. В этом году Римско-католическая церковь отмечает его уже 105-й раз.

Её глава неоднократно призывал международное сообщество оказывать помощь мигрантам и беженцам. Как писал News.ru, весной папа римский лично направил в Мексику полмиллиона долларов, чтобы там смогли организовать приём мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.