Папа римский призвал ослабить санкции и прекратить войны

В своём пасхальном обращении папа римский Франциск призвал на фоне пандемии коронавируса ослабить санкции и прекратить войны на всей земле, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.
Сейчас не время для проявления эгоизма, поскольку вызов касается всех без исключения, — сказал понтифик.
По мнению Франциска, международные санкции препятствуют оказанию странами достойной поддержки населению, не позволяют государствам обеспечивать нужды своих граждан,
Свою речь, которая транслировалась онлайн во многих странах, он произнёс в соборе Святого Петра.
Ранее NEWS.ru писал, что в этом году из-за эпидемии коронавируса пасхальные богослужения у католиков и протестантов пройдут в дистанционном режиме. Прихожане смогут увидеть их онлайн в Интернете или по телевизору. Ранее на Страстной неделе были отменены все публичные церемонии, в том числе традиционные инсценировки событий из жизни Христа.
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