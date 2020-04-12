Европа

Папа римский призвал ослабить санкции и прекратить войны

14:54, 12 апреля 2020
Фото: Angelika Warmuth /Global Look Press

В своём пасхальном обращении папа римский Франциск призвал на фоне пандемии коронавируса ослабить санкции и прекратить войны на всей земле, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.

Сейчас не время для проявления эгоизма, поскольку вызов касается всех без исключения, — сказал понтифик.

По мнению Франциска, международные санкции препятствуют оказанию странами достойной поддержки населению, не позволяют государствам обеспечивать нужды своих граждан, пишут «Ведомости».

Свою речь, которая транслировалась онлайн во многих странах, он произнёс в соборе Святого Петра.

Ранее NEWS.ru писал, что в этом году из-за эпидемии коронавируса пасхальные богослужения у католиков и протестантов пройдут в дистанционном режиме. Прихожане смогут увидеть их онлайн в Интернете или по телевизору. Ранее на Страстной неделе были отменены все публичные церемонии, в том числе традиционные инсценировки событий из жизни Христа.

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