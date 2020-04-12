Папа римский призвал ослабить санкции и прекратить войны

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Папа Римский Франциск призвал в разгар пандемии коронавируса прощать или сокращать долги бедных стран. Об этом он сказал в пасхальном обращении к верующим.

Понтифик также помолился за всех, кто умер и пострадал во время эпидемии. Пусть всем странам позволят ответить на их самые насущные нужды — посредством сокращения, если уж не прощения, их...