Папа римский призвал к миру и единству на фоне трагедии в Иране

Фото: Stefano Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Христианам нужно стремиться к единству и молиться за мир, обратился к верующим папа римский Франциск в день католического праздника Богоявления. Понтифик также напомнил о встрече папы римского Павла VI с вселенским Константинопольским патриархом Афинагором в Иерусалиме, произошедшей 60 лет назад, передает ТАСС.

Давайте учиться у этой встречи двух великих Церквей, продолжим общий путь к единству христиан, молясь, работая, идя рука об руку. И помолимся вместе о мире. <...> Выражаю свою духовную близость родственникам многочисленных жертв террористической атаки в Кермане, всем пострадавшим, — сказал священнослужитель.

Ранее более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание исполнителям и организаторам теракта. 4 января было объявлено в стране днем национального траура по погибшим.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Взрывы были осуществлены двумя террористами-смертниками.