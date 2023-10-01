Папа римский призвал Баку и Ереван к диалогу и прочному миру

Фото: Massimo Percossi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск призвал Азербайджан и Армению к налаживанию диалога и заключению долгосрочного мирного соглашения, пишет Vatican News. По словам понтифика, это необходимо для прекращения гуманитарного кризиса в Карабахе.

Я вновь призываю к диалогу между Азербайджаном и Арменией, надеясь, что переговоры между сторонами при поддержке международного сообщества будут способствовать достижению прочного соглашения, которое положит конец гуманитарному кризису, — сказал папа римский.

Франциск добавил, что молится за жертв взрыва на автозаправочной станции близ Ханкенди. Тогда погибли не менее 70 человек и сотни пострадали.

В сентябре папа римский призывал к прекращению боевых действий в Карабахе и поиску мирных способов разрешения ситуации. В ходе выступления на ватиканской площади Святого Петра понтифик просил стороны прекратить огонь ради блага людей.

1 октября миссия ООН прибыла в Карабах. Делегация проехала через Агдам и продолжила путь в направлении Аскеран — Ханкенди. Это первое прибытие миссии ООН в регион за последние 30 лет.