https://static.news.ru/photo/b40a6ed2-6441-11ea-ab72-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Папа римский Франциск заявил, что в подобные нынешним времена власти часто чувствуют себя одиноко. Во время проповеди 12 марта святой отец призвал население Италии поддержать правительство страны в связи с пандемией коронавируса.

Давайте помолимся за наших лидеров, которые должны принять решения по мерам, чтобы они чувствовали поддержку со стороны людей, — приводит CNN слова папы римского.

Франциск попросил Богоматерь о защите в связи с распространением COVID-19. Как писал NEWS.ru, на территории Италии жертвами коронавируса нового типа стали более 820 человек.