https://static.news.ru/photo/ef866c76-d7ac-11e9-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск во время проповеди 15 сентября заявил, что молится за мир в Донбассе и приветствует взаимное освобождение заключённых Россией и Украиной.

Меня радует весть об освобождённых людях, которые смогли обнять своих родных. Продолжаю молить за скорое завершение конфликта и за устойчивый мир на востоке Украины, — цитирует понтифика РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась считать процесс обмена завершённым, пока не будут прекращены уголовные дела в отношении его участников.