Папа римский предложил установить рождественское перемирие в зоне СВО

Папа римский Франциск предложил установить перемирие в зоне специальной военной операции на Украине и в других регионах России во время католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, передает ТАСС со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. По его словам, об этом глава Римско-католической церкви сообщил ему в личной беседе. Понтифик также призвал к мирным переговорам, на которых стороны смогли бы обсудить взаимные претензии и способы их решения.

Папа Римский надеется, что до 25 декабря начнется перемирие, это его принципиальный призыв до конца года. Он призывает, чтобы к 25 декабря началось хотя бы перемирие, чтобы две стороны перестали стрелять. А программа максимум — чтобы уже начались мирные переговоры, — заявил Леонид Севастьянов.

В сентябре глава Ватикана предположил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, который посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее обвинил папу римского в «пророссийской позиции» и заявил, что Киев не получит от понтифика «справедливой оценки» происходящего. По его словам, Украина исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране.