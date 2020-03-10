Видеопослание с молитвой к Деве Марии записал папа римский Франциск в связи с Днём молитвы и поста. Он попросил Богоматерь о защите в связи с распространением коронавируса.
Ролик будет отправлен генеральному викарию Рима кардиналу Анджело Де Донатису: он 11 марта отслужит мессу ко Дню молитвы и поста. На мероприятии не будут присутствовать верующие,
В эти дни чрезвычайной медицинской ситуации Святой отец доверяет город, Италию и мир защите Богоматери как знамению спасения и надежды, — сказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Как передавал NEWS.ru, к 10 марта количество инфицированных COVID-2019 превысило 114 тысяч человек. Более 4 тысяч больных скончались. На первом месте по количеству заражённых остаётся Китай, на втором — Италия. Также сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Иране и Франции.
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