https://static.news.ru/photo/455b1cc2-62eb-11ea-bf05-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Видеопослание с молитвой к Деве Марии записал папа римский Франциск в связи с Днём молитвы и поста. Он попросил Богоматерь о защите в связи с распространением коронавируса.

Ролик будет отправлен генеральному викарию Рима кардиналу Анджело Де Донатису: он 11 марта отслужит мессу ко Дню молитвы и поста. На мероприятии не будут присутствовать верующие, передаёт РИА Новости.

В эти дни чрезвычайной медицинской ситуации Святой отец доверяет город, Италию и мир защите Богоматери как знамению спасения и надежды, — сказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Как передавал NEWS.ru, к 10 марта количество инфицированных COVID-2019 превысило 114 тысяч человек. Более 4 тысяч больных скончались. На первом месте по количеству заражённых остаётся Китай, на втором — Италия. Также сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Иране и Франции.