Папа римский подготовился к отречению в случае ухудшения здоровья Папа римский Франциск подписал документ об отречении от престола в случае ухудшения здоровья

Фото: Grzegorz Galazka /Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск признался, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. В интервью испанской газете ABC понтифик также рассказал, что нередко посещает своего предшественника Бенедикта XVI, который в 2013 году покинул престол, объяснив причину тем, что оказался слаб для управления церковью.

Я уже подписал свое отречение. Государственным секретарем был Тарчизио Бертоне. Я подписал его и сказал ему: «В случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение», — пояснил Франциск.

17 декабря главе католической церкви исполнилось 86 лет. Папа Франциск, в миру — Хорхе Марио Бергольо, родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. 13 марта 2013 года после отречения Бенедикта XVI он был избран 266-й папой римским.

Ранее папа римский сообщил о своих планах посетить Россию и Украину. При этом он отметил, что не поедет в Киев, не посетив Москву. Он добавил, что намеревался отправиться в Россию вскоре после начала спецоперации на Украине. Однако решил отложить поездку, получив от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова письмо, в котором говорилось, что пока в таком визите нет необходимости.