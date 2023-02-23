Папа римский отменил важную встречу из-за недуга Папа римский отменил аудиенцию из-за простуды

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск из-за сильной простуды вынужденно отметил последнюю аудиенцию, запланированную на 23 февраля, сообщает служба печати Святого престола. Без встречи с представителем церкви осталась Христианская федерация Италии. 86-летний понтифик сказал представителям делегации монахов православных Восточных церквей, когда принимал их утром, что простуда «не позволяет ему говорить».

По причине болезни он отказался произносить речь и изложил ее в письменном виде. Согласно информации службы печати, Франциск позднее принял в числе прочих префекта дикастерии по делам святых, а также исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бисли, который 4 апреля завершает свой мандат во главе организации, удостоенной при нем Нобелевской премии мира.

В марте исполнится 10 лет понтификата Франциска. Полтора года назад ему делали операцию на кишечнике. У Франциска боли в колене, из-за чего он крайне редко передвигается пешком и в основном пользуется инвалидной коляской.

Ранее в РПЦ отреагировали на заявление папы римского, который назвал законы, криминализирующие ЛГБТ, несправедливыми, а также указал, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу является грехом, но не преступлением. В РПЦ отметили, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России полностью соответствует христианской традиции.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил, что папа римский хочет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом исключительно в мирных условиях. По словам ватиканского дипломата, встреча между двумя главами церквей во время боевых действий будет отвлекать стороны от богословских вопросов.