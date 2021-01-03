Папа римский осудил сбежавших от локдауна за границу

https://static.news.ru/photo/29c225cc-4ddd-11eb-81ba-fa163e074e61_660.jpg Папа Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск осудил людей, которые уехали за границу в новогодние праздники, чтобы избежать жёстких ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Выступая после своего традиционного еженедельного полуденного благословения, понтифик отметил, что уехавшие в отпуск не думали о тех, кто болен и остался дома, пишет The Guardian в Twitter.

Они не думали о тех, кто оставался дома, об экономических проблемах многих людей, которые сильно пострадали от изоляции, о больных. Они думали только о том, чтобы поехать в отпуск и повеселиться, — сказал Франциск.

Он подчеркнул, что неизвестно, что готовит для человечества 2021 год, однако сейчас люди могут приложить чуть больше усилий, чтобы подумать друг о друге, поскольку «есть соблазн заботиться только о своих интересах».

В конце декабря в итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми препарат от компаний Pfizer и BioNTech получили несколько сотрудников учреждения, эксперты которого одними из первых сумели выделить штамм COVID-19.

Первые вакцинации носят пока символический характер, массовая кампания для населения должна начаться 7 января. Всего Италия с населением в 60 млн человек заказала 202 млн доз вакцин.

Власти Италии рассчитывают привить от коронавируса большую часть населения к осени следующего года. Вакцинация будет добровольной и бесплатной, писал NEWS.ru.