Папа римский объяснил вред порнографии Папа римский назвал секс божьим даром и предостерег от просмотра порно

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что секс является божьим даром, но насладиться им в полной мере может помешать просмотр порнографии. По словам понтифика, которые приводит агентство ANSA, если человек сексуально удовлетворяется вне отношений, это может привести к разным зависимостям.

Удовольствие от секса, которое является даром Бога, подрывается порнографией, — сказал Франциск.

Глава Римско-католической церкви призвал верующих перестать смотреть порно и бороться с похотью, защищая любовь. Он также назвал целомудрие добродетелью, призвав не путать ее с сексуальным воздержанием.

Любить — значит уважать других, стремиться к их счастью, развивать сочувствие к их чувствам, погружаться в познание тела, психологии и души, которые не являются нашими и которые необходимо созерцать ради красоты, носителями которой они являются, — заявил он.

В христианстве половой инстинкт не осуждается, отметил понтифик. А чувство любви само по себе прекрасно, указал он.

В апреле 2023 года папа римский назвал секс одной из самых прекрасных вещей, дарованных человеку свыше. Франциск тогда заявил в интервью, что сексуально выражать себя — это богатство, а все, что отвлекает от этого, истощает и уменьшает его.