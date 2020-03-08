Папа римский Франциск выразил беспокойство в связи с гуманитарным кризисом в северо-западных районах Сирии. Кроме того, он заявил, что встревожен из-за распространения в мире коронавируса.
Об этом понтифик сказал во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане, которая на этот раз проходила в формате интернет-трансляции из папской библиотеки. Он особо поприветствовал верующих, проявляющих «солидарность с народом Сирии, прежде всего с жителями города Идлиб».
Вновь выражаю мою великую тревогу и боль в связи с бесчеловечной ситуацией, касающейся этих беззащитных людей, среди которых много детей, рискующих жизнью. Нельзя отводить взгляд перед лицом этого гуманитарного кризиса, но нужно дать ему приоритет перед всеми прочими интересами, — заявил папа римский в прямом эфире.
Кроме того, он затронул тему эпидемии коронавируса в мире. Он призвал верующих пережить «этот сложный момент» стойко, «с силой веры, ясностью надежды и усердием милосердия».
Ранее NEWS.ru писал о том, что пациента с коронавирусом изолировали от общества в Ватикане. Это первый подтверждённый случай заражения COVID-19 на территории города-государства, являющегося резиденцией папы римского.
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