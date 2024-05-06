Папа римский назвал условие участия в конференции по Украине Папа римский приедет на конференцию по Украине только после приглашения России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/Global Look Press

Папа римский Франциск

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что папа римский Франциск согласен принять участие в конференции по ситуации на Украине в Швейцарии с одним условием. По его словам, понтифик потребовал пригласить на июньскую встречу Россию.

Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия, — сказал Севастьянов агентству, сославшись на личную беседу с папой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны во лжи о нежелании Москвы участвовать в мирных переговорах по конфликту на Украине. Дипломат подчеркнул, что Россия не будет участвовать в швейцарской встрече, так как там будет рассматриваться «формула мира» Зеленского. Она подразумевает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое. По заявлению министра, Москва открыта к переговорам только на основе реалий.

При этом на Западе признают, что ситуация на Украине становится все тяжелее и задумались над тем, как не проиграть России, продолжил Лавров. Он напомнил, что до этого шла речь о поражении РФ, но на днях глава Пентагона Ллойд Остин заявил о невозможности поражения западных сил. Российский министр подчеркнул: наиболее дальновидные зарубежные политики понимают, что попытки нанести Москве «стратегическое поражение» обречены на провал.