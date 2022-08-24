Папа римский назвал примером безумия войны гибель Дугиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве

Папа римский Франциск назвал гибель российской журналистки Дарьи Дугиной примером безумия войны и призвал к прекращению боевых действий на Украине. Он также назвал преступниками тех, кто зарабатывает на войне и торговле оружием, передает РИА Новости.

Я думаю о жестокости, о столь многих невинных, которые платят за безумие, безумие всех сторон, потому что война — это безумие. <...> Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве, — цитирует агентство слова понтифика.

Франциск добавил, что думает о погибших в ходе украинского конфликта беженцах, детях, в том числе российских, ставших сиротами. Он заявил, что за войну платят невинные, а тех, кто обогащается на торговле оружием, назвал преступниками. Понтифик призвал молиться о мире для Украины и скорейшем прекращении конфликта.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. По версии ФСБ, к ее гибели причастны спецслужбы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к гибели Дугиной. Он подчеркнул, что Дугина не была гражданкой Украины страны и не находилась на ее территории в момент смерти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Зеленского ложью. Сенатор Ольга-Ковитиди, в свою очередь, призвала объявить Украину государством-террористом и предложила добавить к целям спецоперации борьбу с терроризмом.