Папа римский заявил, что намерен посетить Украину

Пара римский Франциск планировал отправиться в Киев. Однако в настоящий момент он не уверен, возможно ли и удобно ли это. Также в планах понтифика встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, она должна пройти на Ближнем Востоке. Об этом сам Франциск рассказал итальянскому изданию Corriere della Sera.

Я планировал поехать в Киев. Я искренне говорю, что готовность всегда есть. Не существует «нет». Я готов. Это на столе. Это одно из предложений, но я не знаю, можно ли это сделать, и будет ли это удобно, — сказал понтифик.

Он также рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Это мероприятие предполагается провести на Ближнем Востоке.

В середине марта мэр Киева Виталий Кличко приглашал понтифика приехать в украинскую столицу или принять участие в специальной видеоконференции, если не получится присутствовать лично. Сам папа 2 апреля заявил, что поездка в Киев «обсуждается», но подробностей не привёл.

Также в конце марта председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что в этом году планируется встреча патриарха Кирилла и папы римского, а также с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Ранее папа римский Франциск призвал мировых лидеров приложить усилия, чтобы положить конец конфликту на Украине. Об этом понтифик заявил по окончании традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, на которой собрались тысячи верующих.

Ранее Франциск сообщил, что Ватикан готов сделать всё ради достижения мира на Украине. Специально для этого он отправил в регион двух кардиналов. По его словам, Украина «всё больше нуждается в гуманитарной помощи». В связи с этим он призвал организовать гуманитарные коридоры для облегчения оказания помощи населению.