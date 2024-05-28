Папа римский извинился за гомофобные высказывания Пресс-служба Святого престола: папа просит прощения за оскорбления в адрес геев

Фото: Massimo Percossi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск извинился за оскорбления в адрес геев (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) во время встречи с епископами, заявил журналистам глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. По его словам, которые приводит пресс-служба Ватикана, понтифик не хотел никого оскорбить и не собирался использовать гомофобные высказывания.

Папа никогда не намеревался оскорблять и выражаться в гомофобных понятиях и приносит извинения тем, кто почувствовал себя оскорбленным использованием термина, переданного другими, — сказал он.

Ранее сообщалось, что понтифик на закрытой встрече с епископами попросил не принимать на обучение в будущие священники молодых людей, которые проявляют сексуальные наклонности нетрадиционной ориентации. Отмечалось, что папа назвал некоторые семинарии «рассадниками гомосексуалистов».

До этого Франциск подписал документ, согласно которому меняются правила признания новых явлений духовного толка сверхъестественными. Согласно опубликованному Дикастерией доктрины веры документу, теперь определять сверхъестественность явлений, а также «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение», не могут ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения.