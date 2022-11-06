Папа римский рассказал о своем отношении к русским ANSA: папа римский Франциск заявил, что любит русский народ и назвал его великим

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа Римский Франциск заявил, что с большим уважением относится к русскому народу, который он любит. Он указал, что «русский народ — это великий народ», и не верит в его жестокость на Украине. Понтифик допустил, что ответственность за зверства в ходе конфликта лежит «на наемниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру», приводит его слова агентство ANSA.

Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу, я нахожусь среди двух народов, которые люблю, — сказал глава Католической церкви в ходе пресс-конференции по возвращении из Королевства Бахрейн.

В начале октября понтифик призвал лидеров двух стран положить конец разногласиям и перейти к диалогу о мире. Об этом глава католической церкви заявил в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному». В своем обращении Франциск также призвал все мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому лидеру Джо Байдену, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.