Папа римский поздравил православных с праздником Рождества

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с праздником Рождества Христова, передает ТАСС. Он также призвал православных и католиков к единству и совместной молитве за мир, упомянув конфликты на Ближнем Востоке, Украине и во всем мире. Понтифик также напомнил, что по традиции крестил детей, назвав дату крещения днем рождения христианина.

Сегодня христианские общины Востока, которые следуют Юлианскому календарю, отмечают Рождество. В духе братства желаю, чтобы рождение Христа несло свет и мир, — сказал понтифик.

В декабре Франциск предлагал установить перемирие в зоне специальной военной операции на Украине и в других регионах России во время католического Рождества, которое отмечается по юлианскому календарю 25 декабря. Понтифик также призывал к мирным переговорам, на которых стороны смогли бы обсудить взаимные претензии и способы их решения.

7 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправил поздравительную телеграмму предстоятелям Древних восточных церквей, отмечающих Рождество Христово по юлианскому календарю. Он отметил, что в эти светлые дни верующие вновь приобщаются к дивной и непостижимой тайне боговоплощения, воздают хвалу Создателю за явленную любовь к роду человеческому.