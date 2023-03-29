Папа Римский Франциск попал в больницу

Фото: Vatican Mediai/cpp/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск находится в римской больнице для запланированного обследования, сообщил его пресс-секретарь Маттео Бруни, передает Reuters. Агентство отметило, что 86-летний понтифик в этот же день принял участие в еженедельной общей аудиенции.

Reuters напоминает, что Папа Франциск страдает от дивертикулита — заболевания желудочно-кишечного тракта, характеризующееся воспалением в стенках толстой кишки. В 2021 году он перенес операцию по удалению части кишечника.

26 марта Франциск заявил, что лучшим выходом для всех сторон конфликта на Украине станет как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом. До этого он рассказал о готовности способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, для этого, по его словам, он готов лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Также папа римский составил план мирного урегулирования на Украине. Глава Ватикана предложил сторонам конфликта отказаться от военной помощи других государств, а также призвал к справедливому инклюзивному миру. До этого Франциск попросил россиян о прощении в честь Прощеного воскресенья, отмечаемого православными христианами.