Папа римский Франциск назвал украинский конфликт «мировой войной»

Фото: Vatican Media/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск убежден, что конфликт на Украине является «мировой войной», конец которой наступит не скоро, таким мнением понтифик поделился в интервью испанской газете ABC. По словам Франциска, президент Украины Владимир Зеленский уже третий раз направляет к нему своих религиозных советников, и глава католической церкви всячески оказывает помощь.

Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. <...> Уже несколько рук вовлечено в войну. <...> Владимир Зеленский в третий раз направляет ко мне одного из своих религиозных советников. Я на связи, принимаю, помогаю, — сказал Франциск.

Ранее La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи папы римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик указывал, что Ватикан «работает над поиском решений».

13 ноября Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». По его словам, творчество писателя «до сих пор вдохновляет на христианство».