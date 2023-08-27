Папа римский Франциск назвал главные грехи журналистики Папа римский Франциск: дезинформация является главным грехом журналистики

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Дезинформация является основным грехом современной журналистики, заявил папа римский Франциск на церемонии вручения ему итальянской премии «Журналистика», слова понтифика приводит Vatican News. Франциск уточнил, что всего подобных грехов четыре.

Дезинформация, когда журналистика не информирует или информирует плохо; клевета — нередко прибегают и к ней; диффамация — это не клевета, но она разрушительна; и четвертый — «копрофилия», любовь к скандалу, к грязи. За скандал хорошо платят, — сказал Франциск.

Он также выразил обеспокоенность относительно манипуляций тех, кто распространяет фейковые новости, «чтобы управлять общественным мнением».

Франциск ранее традиционно отказывался от получения премий, придерживаясь такого принципа и после того, как стал папой. Сделать исключение и принять награду «Журналистика», по его собственному признанию, его побудила «безотлагательная необходимость» в конструктивной коммуникации, содействующей «культуре встречи, а не столкновения, культуре мира, а не войны, культуре открытости, а не предрассудков».

В ходе выступления папа римский коснулся также темы конфликта на Украине. Франциск выразил надежду, что «будет дано пространство для голосов мира, тех, кто трудится ради прекращения этого конфликта».

В июне Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем послании понтифик выразил желание помочь «его страдающему народу» и подтвердил готовность сделать все, чтобы «положить конец этой трагедии». Франциск подчеркнул, что желает скорейшего установления мира на Украине.

До этого понтифик призывал Украину и Россию отказаться от попыток наступления. Он также заявил, что Ватикан готов направить в Москву и Киев своих представителей для организации мирных переговоров.