Папа Франциск начал молитвенный «марафон» о прекращении пандемии

https://static.news.ru/photo/8186dd64-aaaa-11eb-a2c0-96000091f725_660.jpg Папа римский Франциск Фото: VATICAN MEDIA/GLOBAL LOOK PRESS

Папа римский Франциск начал в Ватикане молитвенный «марафон», посвящённый прекращению пандемии коронавируса. В данном действе принимают участие 30 наиболее известных богородичных святилищ мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Cпециальный молебен проходит в соборе Святого Петра перед иконой Пресвятой Богородицы Скоропомощницы. Она почитается с VII века и находится в Григорианской капелле Ватиканской базилики.

По словам понтифика, в течение всего мая — месяца, посвящённого Богородице — будут ежедневно возноситься молитвы за разных людей, пострадавших за время пандемии COVID-19. Прежде всего Франциск упомянул жертв коронавируса и их семьи, переживающие боль и неуверенность в завтрашнем дне, а также больных и бедных. Среди тех, за кого на протяжении месяца будут молиться верующие — все, кто находится на переднем крае борьбы с вирусом: врачи, учёные, медицинский персонал и волонтёры.

В первой молитве в соборе Святого Петра вместе с понтификом участвовали около 150 человек.

Инициатором проведения данного «марафона» стал сам Франциск. Он пригласил 30 святилищ, посвящённых Деве Марии, присоединиться к молитве о прекращении пандемии, возложив надежды человечества на заступничество Богородицы.

«Марафон» будет продолжаться в течение всего мая. Молитвы станут возносить в 18:00 по местному времени в святилищах, посвящённых Мадонне, по всему миру, включая Святую землю, Италию, Польшу, Португалию, Мексику, Украину. Завершится данная инициатива 31 мая в Ватиканских садах у богородичного алтаря заключительным молебном, который проведёт папа Франциск.

Ранее сообщалось. что в начале апреля папа римский Франциск впервые за несколько месяцев после литургии пожал руки всем присутствовавшим в храме. Прихожане на фоне ограничительных мер из-за COVID-19 долгое время не могли подойти к понтифику, чтобы пожать или поцеловать ему руку, а число мирян на каждой службе резко сократили.