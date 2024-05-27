«Новый альянс»: в Британии рассказали, как Путин вызвал панику на Западе Spiked: Запад запаниковал из-за сотрудничества Китая и России

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости/Kremlin.ru

Запад встревожен визитом президента России Владимира Путина в Китай и укреплением союза между двумя странами, сообщает британское издание Spiked. Автор статьи отметил, что союз между Москвой и Пекином символизирует крах международного порядка, основанного на правилах, который так полюбил Запад.

Западные СМИ утверждают, что этот новый альянс предвещает «зловещее будущее» и знаменует «начало второй холодной войны». Эта так называемая ось зла стремится к общей цели свержения, — говорится в сообщении.

По мнению авторов материала, комментарии западных СМИ толкуют истинную природу отношений двух стран, которые означают появление нового порядка, обособленного и динамично развивающегося.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принятое по итогам двусторонних переговоров в Пекине, вызвало широкий резонанс во всем мире. По его словам, достигнутые договоренности позволят обоим государствам выйти на более высокий уровень отношений.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на старшего сотрудника Госдепа США по Северной Корее Чжона Пака писал, что политика северокорейского лидера может стать более рискованной на фоне крепнущих связей КНДР с Россией. По его данным, возможность такого развития событий вызвала беспокойство в Вашингтоне.