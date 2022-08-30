Пан или пропан «Северный поток» встает на паузу, и Германии нечем заменить российский газ

Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/Global Look Press

Итак, 31 августа «Северный поток — 1» по завету еще Козьмы Пруткова заткнут, потому как и газопроводу нужен отдых. Точнее, «Северный поток» встает на плановый ремонт и профилактику. Притом что оставшаяся в строю турбина от компании Siemens, установленная на станции «Портовая», и так качает только 20% от запланированных объемов. И никакие манипуляции канцлера Шольца на фоне как бы отремонтированной в Канаде другой турбины ситуации не улучшили. Германскому лидеру не получилось провернуть известную комбинацию сочетания поедания рыбки и залезания на елку. Заставить России качать газ в желаемом объеме в состоянии санкционной стреноженности не удалось.

К слову, теперь выясняется, что в Канаде остается еще четыре турбины, о которых мировая общественность, увлеченная перипетиями передачи Германии первого агрегата, как-то позабыла. Теперь, видимо, немецкий канцлер сможет устраивать ритуальные камлания в обществе сразу пяти турбин.

Естественно, уже появились опасения, что газопровод встанет на куда более длительную профилактику, чем изначально планировалось. И они уже легли в формирование новой небывалой газовой цены. И ныне с трудом вспоминается время, когда газ, будучи привязанным к цене нефти, стоил не три тысячи, а всего €200 за тысячу кубов, а еще совсем недавно, в мае, и «Северный поток-1» в прямом смысле был полноводным потоком. За несколько месяцев газовый, ныне спотовый рынок изменился до неузнаваемости.

Впрочем, проблемы, вопреки известной мудрости, как раз и не решались по мере их поступления. Сначала Польша самым показным образом свернула закупки нашего газа, который по трубам шел аж с Ямала. Ей страстно аплодировали в Киеве, где наш газ, который украинцы годами воровали и перепродавали, вдруг стал токсичным. Затем уже власти Незалежной, недолго думая, перекрыли одну из веток нашего газопровода, проходящего, к несчастью по Украине. Речь шла о ветке, которая входила через территорию Луганской Народной Республики. В Киеве высокомерно объявили, что они не могут этот участок трубы проконтролировать. Так прокачка и тут упала весьма существенно.

В результате общими усилиями объемы поставляемого из России газа упали в разы. Осталась одна надежда на работающий «Северный поток», но, как мы видим, и его перспективы многим представляются весьма туманными. И само психологическое предчувствие приближающегося зимнего дефицита гонит цену вверх.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Тем более что все попытки тех же немцев быстро найти замену нашему «тоталитарному» газу ни к чему не привели. Катар хочет долгосрочный контракт на 30 лет. А в Канаде Шольцу, словно в насмешку, обещали сотрудничество в развитии водородной энергетики, «ахиллесова пята» которой — невозможность передачи такого вида прогрессивного топлива на большие расстояния.

А зима близко. Остроты глобальной газовой проблеме добавило заявление бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который явно решил о себе напомнить. Он озвучил абсолютно гениальную вещь: конфисковать российский газ, как только он окажется в трубе на украинской территории. Притом что и факт продолжения работы этого газопровода, несмотря на боевые действия, сам по себе вызывает удивление. Разумков же, видимо, уверен, что Россия все равно продолжит качать свое сырье вопреки элементарной логике. Тем более, как мы помним, сохранение украинского транзита вообще увязывалось с запуском «Северного потока — 2». А нет запуска, нет гарантии сохранения украинского маршрута.

Конечно, «Северный поток — 2» вряд ли запустят. И дело не только в страхе перед заокеанским гегемоном, но и в непростой технической процедуре, которая заняла бы немало времени. Пока же Польша, которую Штаты все решительнее превращают в анти-Германию, требует и эти трубы разобрать. Веселого всем Рождества.