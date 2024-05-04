Памятный крест в честь Бандеры облили краской в Киеве

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Двое украинцев облили краской памятный крест в честь основателя ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Степана Бандеры, который расположен в Подольском районе Киева, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчин задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители уже разыскали людей, которые это сделали. Один житель Полтавской области, другой — Житомирской, парням по 22 года. Свои мотивы они пока не сообщают, — сообщил источник.

Ранее журналист и общественный деятель из Великобритании Джими Макрэй заявил, что в центре Шотландии был найден памятник украинцам, которые участвовали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. По его словам, монумент находится в бывшем лагере для военнопленных рядом с Локерби.

В Канаде ранее снесли памятник в честь CC «Галичина», расположенный на кладбище в городке Оквилл недалеко от Торонто. Монумент был установлен в Канаде 26 мая 1988 года. Вскоре после этого появился еще кенотаф с изображением эмблемы 14-й ваффен-гренадерской дивизии СС (1-я Галицкая), а также надпись «Погибшим за свободу Украины».