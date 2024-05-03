Памятник украинским нацистам нашли в центре Шотландии Журналист МакРэй: памятник украинским нацистам стоит в шотландском Локерби

Фото: Иван Шагин/РИА Новости

Военнопленные армии вермахта

В центре Шотландии был найден памятник украинцам, которые участвовали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии, рассказал журналист и общественный деятель из Великобритании Джими МакРэй во время круглого стола в рамках II Международного антифашистского форума «Гитары в строю» в Самаре. По его словам, которые приводит ТАСС, монумент находится в бывшем лагере для военнопленных рядом с Локерби.

Этот памятник стоит в месте, где 500 нацистов «Галичины» были интернированы в Шотландию. Это бывший лагерь для военнопленных около Локерби, — сказал МакРэй.

Он также показал фотографии мемориала и заявил, что на нем изображен символ украинской национальной армии, трезубец, а также знак дивизии СС «Галичина». МакРэй отметил, что в составе этого подразделения украинцы участвовали в боях против Красной Армии на территории Польши и Советского Союза. Как отметил британский журналист, он намерен обратить внимание на этот «постыдный факт» и добиться демонтажа памятника по возвращении из Самары, собрав петицию от жителей Шотландии, США, Канады и других западных стран.

Ранее сообщалось, что барельеф и фигуры советских солдат демонтировали с постамента на холме Славы в украинском городе Ровно. На месте памятника местные власти хотят открыть музей. По информации украинских СМИ, мемориал советским воинам утилизируют как металлолом, а средства планируется потратить на вооружение украинской армии.