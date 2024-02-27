В Лондоне к годовщине начала СВО вандалы раскрасили в цвета украинского флага памятник Петру I, сообщает Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», ссылаясь на создателя скульптуры Михаила Шемякина. По его словам, акт вандализма объяснили тем, что Петр когда-то «оскорбил Мазепу».
Изуродовали мой памятник Петру в Лондоне измазав с головы до ног масляной краской в цвет украинского флага! Это объяснили украинцы тем, что Петр оскорбил Мазепу, — говорится в сообщении.
Ранее в Одессе демонтировали памятник Екатерине II и ее сподвижникам. В тот же день в городе был снесен памятник российскому полководцу Александру Суворову.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В октябре в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. Демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.
Ранее посольство РФ в Швеции потребовало от властей королевства наказать виновных в осквернении памятного камня в честь советских воинов в районе Карлсвик. В дипломатическом представительстве назвали произошедшее актом вандализма и направили ноту протеста в шведский МИД.