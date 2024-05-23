Палестину могут признать еще несколько стран Глава МИД Норвегии Эйде: еще ряд стран Европы может признать Палестину

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Эспен Барт Эйде

Некоторые европейские страны могут признать государственность Палестины вслед за Ирландией, Испанией и Норвегией, выразил надежду норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде. В беседе с испанской газетой El País он отметил, что это может произойти уже на следующей неделе.

Мы глубоко убеждены, что найдутся другие государства, которые вскоре последуют нашему примеру. Возможно, на следующей неделе, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он также указал на «очень неравные отношения», которые сложились между Палестиной и Израилем в последние годы. В этой связи признание палестинской государственности является конструктивным шагом, убежден Эйде. Также дипломат заявил, что существование радикального движения ХАМАС обусловлено «отсутствием прогресса с палестинским государством».

Ранее Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину государством. Глава ирландского правительства Саймон Харрис выразил надежду, что в ближайшее время другие страны поступят так же. В свою очередь норвежский премьер Йонас Гар Стере подчеркнул, что Осло будет рассматривать Палестину как независимое суверенное государство со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Ирландии и Норвегии для консультаций в связи с решением двух стран признать Палестину. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что намерение ряда европейских стран признать палестинскую государственность является «наградой за терроризм», и подчеркнул, что еврейское государство никогда не согласится с этим.