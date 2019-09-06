Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Палата лордов британского парламента утвердила законопроект о переносе Brexit при отсутствии сделки с ЕС, до этого он был принят Палатой общин. В случае одобрения королевой законопроект обяжет премьер-министра просить ЕС о переносе Brexit с 31 октября на более позднюю дату.

Скорее всего, королевское одобрение будет получено в самом начале следующей недели, — сообщил РИА Новости источник в Консервативной партии.

Парламент Великобритании в настоящее время выступает против соглашения с Евросоюзом в его нынешнем виде и настроен категорически против Brexit без соглашения.

Как писал News.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit. Он заявил, что выступает против идеи проведения внеочередных парламентских выборов. Откладывание выхода страны из состава ЕС, по его мнению, бессмысленно.

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