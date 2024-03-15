«Палата для душевнобольных»: боец ВСУ рассказал о лечении на Украине TV2: военные ВСУ сталкиваются с ужасным отношением при лечении

Фото: МО Украины

Вернувшиеся с фронта украинские военные сталкиваются с ужасным отношением при лечении, сообщает датский телеканал TV2. Боец ВСУ Виктор Шепеля сравнил медицину в стране «с настоящим адом», подчеркнув, что при попытке получить помощь его «поместили в палату для душевнобольных».

Еще один ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом. По возвращении домой из-за ранений у него развилась эпилепсия. Но когда он явился на лечение, его поместили в палату для душевнобольных, как он сам выразился, — говорится в материале.

Шепеле признался, что после лечения ощущает себя хуже, чем было до этого. Корреспондент TV2 Клаус Борг Рейнхольдт предположил, что украинская система здравоохранения не была готова к боевым действиям.

Ранее военный обозреватель, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что информация о том, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и боеприпасов в зоне СВО, является западной и украинской пропагандой. По его словам, «нытье» Украины об отсутствии у нее снарядов и личного состава не соответствует действительности.

До этого член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская отметила, что военные Вооруженных сил Украины могут вернуться из зоны боевых действий только при ранении или гибели. Несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского, подчеркнула, в армии сложилась нехорошая ситуация.