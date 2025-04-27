«Палач и убийца»: депутат Рады объяснил, почему Зеленский не хочет мира Депутат Дубинский: Зеленский не хочет мира из-за ответственности за гибель людей

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта из-за страха понести ответственность за гибель людей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Он пояснил, что речь идет не о простых украинцах, а о тех, кто был убит сотрудниками СБУ.

Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца, — написал Дубинский.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике заявления Зеленского после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане. Он заявил, что украинский лидер проигрывает противостояние с Россией, хотя политик обещал завершить кризис.

До этого Дубинский обратил внимание на изменение тональности западных политиков в отношении Зеленского. Он отметил, что Трамп в своем заявлении назвал украинского лидера только по фамилии, без упоминания президентского статуса.

Аналогичным образом, по словам Дубинского, поступает и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, еще один важный человек в команде американского лидера. Парламентарий расценивает это как «важный сигнал», свидетельствующий о переменах в отношении к Зеленскому на международной арене.