El Pais: Киев потерял десятки тысяч солдат в ходе СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Тело военнослужащего ВСУ в селе Берховка в ДНР

В ходе специальной военной операции Украина потеряла десятки тысяч военнослужащих, сообщает испанская газета El Pais. При этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.

Автор публикации подвергает сомнению ее слова, так как страна уже больше года ведет боевые действия и несет большие потери.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российская армия начала массово выводить из строя украинскую артиллерию, тем самым лишая ее возможности к наступлению. Он добавил, что украинская армия не имеет авиационной поддержки, что также негативно сказывается на ее возможностях.

Кроме того, командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, так как ЧВК «Вагнер» наступает сразу по нескольким направлениям. Он уточнил, что подразделения частной военной компании пытаются прорвать оборону ВСУ и продвинуться к центральным районам города.