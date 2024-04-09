«Падет украинская крепость»: на Западе предсказали судьбу «новой Авдеевки» Advance: ВСУ не избегут сдачи Часова Яра

Фото: МО Украины

ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша. По его словам, таким образом падет еще одна «украинская крепость» — такая же, какой была в свое время Авдеевка.

Сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской «крепости» и серьезным ударом для Киева, — отметил журналист.

По мнению автора статьи, предыдущий опыт боев в Донбассе показал, что Украина рано или поздно отдаст любую укрепленную позицию. Не имеет значения, какие ресурсы она задействует при этом для обороны.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что российские военнослужащие подошли вплотную к Часову Яру в Донецкой Народной Республике, однако для захода им необходимо выровнять фланги и обвязать город. Войскам следует обеспечить несколько точек входа с разных направлений и растянуть силы обороны ВСУ в городе.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») заявил, что Украина мечтает взорвать Запорожскую АЭС. После этого Киев обвинил бы в произошедшем Москву, тем самым «перевел стрелки», не взирая на то, что «радиация накроет пол-Украины», резюмировал он. Судьба украинского населения, как он полагает, этих политиков никогда особо не интересовала.