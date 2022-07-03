«Падают, как мухи»: NYT сообщила о растущих потерях в теробороне Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие ВСУ

Добровольцев территориальной обороны почти не готовят к участию в военных действиях, поэтому они терпят серьезные потери, считает журналист газеты New York Times Меган Спиша, поговорившая с семьями погибших бойцов и самими участниками движения. По ее словам, «волонтеров» перебросили в Донбасс без соответствующей экипировки и оружия.

Добровольцы в территориальные силы обороны страны, резервные подразделения вооруженных сил Украины, изначально выполняли малоизвестные, но безопасные задачи в относительно спокойных регионах, таких как Западная Украина, куда русские не вторгались. Но серьезные потери в живой силе в Донбассе <...> вынудили украинских военных привлечь подкрепление с Запада, — говорится в материале.

В разговоре с журналисткой один из солдат отметил, что их «разрывают на куски» и люди «падают, как мухи». Он задался риторическим вопросом о том, почему именно тероборона находится на передовой.

Спиша подчеркивает, что большинство теробороновцев ранее не имели военного опыта. Это означает, что они «просто не готовы к такой эскалации боевых действий», констатировала журналистка.

Ее слова подтвердил командир 103-й бригады территориальной обороны подполковник Валерий Курко. По его словам, большинство людей, присоединившихся к теробороне, никогда не служили в армии. Он указал на то, что мнение о том, что украинцы могут просто начать действовать, когда война подкрадывается ближе, неверно, поскольку к этому времени уже слишком поздно.

Один из бойцов признался, что рота территориальной обороны, состоящая из 100 солдат из окрестностей Киева потеряла около 30% солдат в первый день на восточном фронте, в районе города Бахмут в конце весны. По его словам, люди не ожидали настолько ожесточенного боя, кроме того, им не хватало более тяжелого оружия, чем винтовки и пулеметы.

Солдаты территориальной обороны заявили, что у них были только винтовки, пулеметы и несколько противотанковых средств, поставляемых Западом. Им не хватало одного оружия, которое определило войну в последние месяцы — артиллерии. У них также было мало способов связаться с подразделениями, которые имели это тяжелое вооружение, — сказано в тексте.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в окруженном Лисичанске в настоящее время находятся более двух тысяч бойцов сил территориальной обороны ВСУ. По его данным, они защищают иностранных наемников.