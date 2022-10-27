Пациенты молдавской психбольницы взбунтовались и устроили пожар

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В Молдавии 60 пациентов психиатрической больницы забаррикадировались внутри лечебного заведения, протестуя против условий содержания в медучреждении, сообщает EADaily. Инцидент произошел утром 27 октября. Взбунтовавшиеся закрылись на втором этаже здания и подожгли матрасы и мебель.

В результате инцидента никто не пострадал, а всех пациентов удалось эвакуировать, однако для этого пришлось прибегнуть к помощи спецназа Fulger и пожарных. В настоящее время спасатели возгорание ликвидировали, а полиция занялась выяснением обстоятельств произошедшего.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ранее рассказал, что в России может появиться федеральный регистр граждан, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным наблюдением. Парламентарий пояснил, что такой регистр необходим для предотвращения трагедий, подобных той, что произошла в Ижевске. Тогда мужчина, устроивший стрельбу в школе, состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «вялотекущая шизофрения», но, несмотря на это, смог приобрести травматическое оружие. По словам депутата, доступ к данному регистру должны иметь психиатры и психотерапевты, сотрудники правоохранительных органов, учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.